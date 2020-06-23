شكرا لقرائتكم خبر عن 7 رحلات استثنائيه تغادر إلى الخرطوم وجوبا وعلى متنهم 531 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الثلاثاء، 7 رحلات طيران إلى دولة السودان وجنوب السودان اقلت نحو 531 راكبا من العالقين، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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قالت مصادر بالمطار إنه تم نقل 531 راكبا إلى الخرطوم وجوبا بواقع 4 رحلات إلى الخرطوم و3 رحلات إلى جوبا نظمتها شركات مصر للطيران والخطوط السودانية وشركم amc للطيران لنقل العالقين الذين يحملون جنسية دولة السودان وجنوب السودان.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.