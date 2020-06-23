شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يطالب بتفعيل عدم صرف الأدوية دون روشته معتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن ظاهرة تخزين الأدوية والإفراط فى استخدام الفيتامينات أصبح أمرا مبالغا فيه، ويتطلب التصدى له بقوة، وتفعيل دور هيئة الدواء فى الرقابة على الصيدليات لمنع الشراء دون روشتة معتمدة أو بيعه خارج الصيدليات .

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أنه من الضرورى صرف الأدوية المتخصصة بروشتة، خاصة وأن هناك بروتوكولات منشورة على مواقع السوشيال ميديا تشمل أدوية تمثل خطورة فى تناولها بالمنزل على المريض، كما أن التخزين يأتى تحت مبرر الاحتياط وهو ما يمثل خطأ كبيرا لابد من التصدى له، مؤكدا أن المكملات الغذائية ومخفضات الحرارة يصعب صرفها بروشته ولكن العامل هنا هو نشر الوعى بأن الاعتماد على الأغذية والخضروات المفيدة هى ما ستسهم فى تقوية المناعة وليس الإفراط فى تنازل الفيتامينات كما يدركه البعض .

وحذر "أبو العلا" من الإفراط فى تناول الفيتامينات خوفا من الإصابة بكورونا، لأن ذلك يمكن أن يسهم فى ضرر أكبر للجسم وللكبد على الأخص، مشددا على ضرورة التفعيل لعدم صرف الأدوية خارج الصيدليات والتصدى لذلك بقوة ومنع شراء أى دواء غير مسجل بوزارة الصحة وهذا يتمثل فى دور الرقابة لهيئة الدواء.

وأوضح أن تخوفات المواطنين فى تخزين الأدوية يأتى تحت مبرر آخر أيضا وهو صعوبة النزول لشرائه حتى حال الإصابة، مشيرا إلى أن الأيام الماضية ظهرت فيها تكدس لمصابين بكورونا أمام الصيدليات وهو أمر خطر للغاية.

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وطالب "أبو العلا " بضرورة تنفيذ ما أعلنت عنه وزارة الصحة بتوصيل العلاج للمنازل من خلال القوافل الطبية التي تتردد على المصابين بالعزل المنزلى، وإتاحة صرف بروتوكولات العلاج لحالات العزل المنزلي والمخالطين في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية مع الأخذ في الاعتبار عدم صرفها إلا من خلال روشتة علاج.

كما اقترح أبو العلا، تمكين المتطوعين من المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية من توصيل العلاج للمصابين والمخالطين.