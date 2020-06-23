أشرف شيحة: تحية للحكومة السعودية على قرار اقتصار الحج على الداخل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - شيحة : القرار السعودي أرسى قيم ديننا الحنيف بالحفاظ على صحة الإنسان

وجه الخبير السياحي أشرف شيحة، رئيس مجموعة الهانوف للسياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة بغرفة شركات السياحة، التحية لحكومة المملكة العربية السعودية، على قرار تنظيم الحج هذا العام، واقتصاره على الداخل فقط لكل الجنسيات.

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وأضاف شيحة، أن القرار السعودي أرسى قيم ديننا الحنيف، بأن صحة الإنسان أهم، بل وتعلو على أي عبادة، وتابع : هذا القرار أكد على عظمة الدين الإسلامي، خاصة وأنه قرار أخلاقي من الدرجة الأولى، على الرغم من صعوبته.

وأشار شيحة إلى أن هذا القرار يكبل المملكة العربية السعودية، خسائر كبيرة، إلا أن مضمونه كان ديناً وأخلاقاً نحرص عليها جميعاً.

اختتم شيحة بالدعاء إلى الله، بأن يكون الحج الداخلي هذا العام سالماً ومطمئناً ومباركاً.