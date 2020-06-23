حركة تنقلات موسعة بين رؤساء القرى في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حركة تغييرات موسعة اليوم الثلاثاء، تضمنت تعيين ونقل رؤساء المجالس القروية، بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وضمت الحركة، تكليف عيد عمر نوح رئيس مجلس قروي صفط راشين مركز ببا، للعمل سكرتيرًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ونقل فاروق محمد جودة رئيس قرية إبشنا للعمل رئيسًا لقرية بليفيا، ورياض مبروك عبدالكريم رئيس قرية بليفيا رئيسًا لقرية إبشنا، وياسر سيد محمود رئيس قرية انفسط رئيسًا لقرية أبوصير، وناجح محمد عبدالوهاب رئيس قرية أبوصير الملق رئيسًا لقرية أنفسط، وأحمد ديب سيد أحمد رئيس قسم الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى رئيسًا لقرية ميدوم "تكليفًا"، ومصطفى أحمد محمد دمرداش رئيس قرية الحمام رئيسًا لقرية بني عدي.

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ونقل عمار جودة جودة محمد رئيس قرية دنديل رئيسًا لقرية دلاص، ومحمد عبدالفتاح أحمد مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر رئيسًا لقرية الحمًام "تكليفًا"، ومحمد مختار مسلم مسعود مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر رئيسًا لقرية دنديل"تكليفًا"، وشوقي هاشم أحمد رئيس قرية ننا رئيسًا لقرية العووانة، وعمار علي هلال محمد رئيس قرية العووانة رئيسًا لقرية ننا، وأحمد عصمت أحمد حسن سكرتير قرية تزمنت الشرقية رئيسًا لقرية النويرة.

وكذ تعيين سمير محمود شحاتة رئيس قرية طنسا بني مالو رئيسًا لقرية صفط راشين، وفواز محمد رجب فواز سكرتير قرية شريف باشا رئيسًا لقرية طنسا بني مالو، ومحمد زكي عبدالحي سكرتير قرية تلت بالفشن رئيسًا لقرية سدس مركز ببا، وعلي مصطفى إبراهيم رئيس قرية بدهل رئيسًا لقرية مازورة، ووليد عبدالجيد طه رئيس قرية مازورة رئيسًا لقرية بدهل، وأشرف حمزاوي محمد رئيس قرية دلهانس رئيسًا لقرية الفنت، وأيمن جامع مرسي عثمان رئيس قرية أبسوج رئيسًا لقرية دلهانس، وخالد عبدالحفيظ محمد رئيس قرية تلت رئيسًا لقرية اقفهص، وضياء الدين إبراهيم أحمد رئيس قرية شنرا رئيسًا لقرية تلت، وشعبان محمد حمدان محمد رئيس قرية اقفهص رئيسًا لقرية شنرا.

كما تضمن القرار عودة بعض الموظفين إلى جهات عملهم الأصلية، وهم جمال ربيع خير الله سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا للعمل مديرًا للشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومصطفى حسن حامد رئيس قرية ميدوم مركز الواسطى، للعمل بمديرية الطب البيطري ببني سويف، وسحر ربيع محمد رئيس قرية دلاص، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وحميدة محمد محمد خليفة رئيس قرية بني عدي بمركز ناصر، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وأحمد عبدالصمد علي رئيس قرية النويرة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وحمدي يونس رئيس قرية سدس للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.