محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، على حريقٍ شب بمصنع حلويات بناحية "الشوامنة" بمشتول السوق.
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا بنشوب حريق في مصنع حلويات بناحية "الشوامنة" بمشتول السوق.
وبالدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، جرت السيطرة على النيران، والتي امتدادت لـ 4 منازل مهجورة خلف المصنع، دون وقوع خسائر في الأرواح.
وتبين أن المصنع مُقام على مساحة 500 متر، ونشبت النيران في مولد كهرباء داخل المصنع، إلا أن صاحبه خاف من الإبلاغ عن الحريق خشية المسألة القانونية؛ بسبب عدم وجود تراخيص، ما أدى إلى امتداد النيران إلى منازل خلف المصنع والتهامها لمحتويات المصنع.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. النيران تلتهم مصنع حلويات و 4 منازل مجاورة بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.