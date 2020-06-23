بالصور.. النيران تلتهم مصنع حلويات و 4 منازل مجاورة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، على حريقٍ شب بمصنع حلويات بناحية "الشوامنة" بمشتول السوق.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا بنشوب حريق في مصنع حلويات بناحية "الشوامنة" بمشتول السوق.

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وبالدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، جرت السيطرة على النيران، والتي امتدادت لـ 4 منازل مهجورة خلف المصنع، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتبين أن المصنع مُقام على مساحة 500 متر، ونشبت النيران في مولد كهرباء داخل المصنع، إلا أن صاحبه خاف من الإبلاغ عن الحريق خشية المسألة القانونية؛ بسبب عدم وجود تراخيص، ما أدى إلى امتداد النيران إلى منازل خلف المصنع والتهامها لمحتويات المصنع.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.