إصابة أمين حزب مستقبل وطن في أسوان بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران: أعلن حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة إدفو، أمين حزب مستقبل وطن بأسوان، إصابته بفيروس كورونا، عقب مخالطته لإحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء إنهاء إجراءات العزل المنزلي الخاصة بها. وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ''فيس بوك ' أنه أخضع نفسه للعزل المنزلي.

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