12 طريقة للإبلاغ عن قراءة عداد الغاز وسداد الفواتير (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أعلنت شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد"، أنه تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير، في ظل قرار عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان لوزارة البترول أمس، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.

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وأكدت الشركة التطوير المستمر في آليات الإبلاغ والتحصيل وعمل المحصلين، حيث يتم استبدال الفواتير الورقية التي يتم تداولها باليد بجهاز التحصيل الإلكتروني POS وطباعة إيصال للعميل بقيمة الفواتير وهو ما يمكنه من دفع فواتير أي وحدة أخرى على مستوى الجمهورية من مكان إقامته.

وأشارت إلى أن تطبيق هذه الخاصية بدأ في 7 مناطق كمرحلة أولى وهي: الزاوية الحمراء، والمنيب، والمعصرة، والعجوزة، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، ومدينتي، وسيتم استكمال باقي المناطق في المراحل التالية.

وأوضحت الشركة أن توفير المنافذ المتعددة لإبلاغ القراءات وتحصيل الفواتير مستمر حتى بعد الانتهاء من أزمة كورونا، على أن تعود قراءة ومتابعة انتظام عمل عدادات الغاز عقب انتهائها.

كما يجري العمل على توفير خدمة إرسال القراءة عبر الواتسآب، والتي ستسهل التواصل بين الشركة وعملائها على مستوى الجمهورية، وفقا للبيان.