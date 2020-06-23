جهاز حديث لتفتيت الحصوات بمركز جراحة الكلى بجامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير وتحديث وحدة التفتيت بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية، والتي تشمل تشغيل أحدث جهاز لتفتيت حصوات (الكلى، الحالب، المثانة) فى إطار تطوير وتحديث بعض الوحدات بالمركز.

حضر التشغيل الدكتور نسرين صلاح عمر، عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور باسم صلاح، مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، والدكتور أحمد شومة رئيس قسم المسالك البولية، والدكتور أيمن الرفاعي نائب مدير المركز، والدكتور محمد أبو الغار نائب مدير المركز ومدير العيادات الخارجية، والدكتور خالد شعير رئيس وحدة التفتيت.

وقال الدكتور باسم صلاح مدير المركز، إن الجهاز يمتاز بإمكانية تحديد الحصوات بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية في نفس الوقت، مع التحديد التلقائي لحجم ومكان الحصوات ويستطيع تفتيت أصلب أنواع الحصوات فى جلسة واحدة.