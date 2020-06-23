تراجع سعر كرتونة البيض واستقرار الدواجن بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتراجع سعر كرتونة البيض إلى 22 جنيها مقابل 24 جنيها بالمزرعة الأسبوع الماضي، وتباع بالأسواق بنحو 27 جنيها مقابل 29 جنيها.

وأرجع السيد، نراجع سعر البيض إلى تراجع الإقبال على الشراء خلال الفترة الماضية.

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وسجل سعر الدواجن البيضاء بين 21 و22 جنيها بالمرزعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 26 و27 جنيها، هو نفس سعر الأسبوع الماضي، بحسب السيد.

ويتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بين 27 و28 جنيها، وتباع بالأسواق بسعر يصل إلى 32 جنيها.

وبحسب السيد، فإن سعر الكتكوت يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيها، ويعتبر هذا السعر مرتفع، وذلك نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.