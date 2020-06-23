بيرو تُسجل 2511 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بيرو تسجيل 2511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أقل معدل من الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد.
وذكرت وزارة الصحة في بيرو،حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 174 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 8223 حالة.
وطبقًا لذلك، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بيرو إلى 257 ألفًا، وتشهد العاصمة ليما العدد الأكبر من الحالات المصابة بنسبة 80%.
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