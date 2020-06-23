السعودية: ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ارتفاع إجمالي عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 109،885 حالة، بعد تماثل 4710 حالات للشفاء. حالة، بعد تماثل 4710 حالات للشفاء. وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3139 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 164144 حالة، وتسجيل 39 وفاة، ترفع إجمالي الوفيات إلى 1346 حالة وفاة. السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3139 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 164144 حالة، وتسجيل 39 وفاة، ترفع إجمالي الوفيات إلى 1346 حالة وفاة.

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