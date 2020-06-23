وزراء الخارجية العرب: على إثيوبيا الامتناع عن ملء سد النهضة من دون اتفاق

طالب وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، إثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، مؤكدين أن الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وشدد الوزراء المجتمعون عبر الفيديو على رفض أي

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عمل أو إجراء يمس بحقوق الأطراف كافة في مياه النيل.

وأعربوا عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو إلى 17 يونيو الجاري من أجل التوصل إلى

اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأمس الإثنين، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، من أنه إذا لم ينجح مجلس الأمن الدولي في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض، فإن مصر ستكون "صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه".

من جهته، أكد السودان أمس أيضًا، أنه لم يتفق مع إثيوبيا على عملية ملء السد.