إيران تعتقل "نصير الفقراء" وتغلق أكبر مؤسسة لمكافحة العوز

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية مؤخرا شارمين ميميندي نجاد، مؤسس ومدير أكبر منظمة غير حكومية لمكافحة الفقر في البلاد، وأغلقت مكتبها الرئيسي.

وبينما لم تعلق السلطات الإيرانية على اعتقال " نجاد" ، مدير مؤسسة "الإمام علي" الخيرية، ذكر راديو "فاردا" الإيراني الذي يبث من التشيك أن الحرس الثوري استهدف الجمعية ومديرها "تحت ذريعة أمنية".

وتأسست جمعية إغاثة الطلاب الشعبية، التي يشار إليها عادة باسم جمعية الإمام علي،

عام 1999، كأول منظمة طلابية غير حكومية أو سياسية، في جامعة شريف الصناعية في العاصمة طهران.

ولدى الجمعية الآن شبكة كبيرة من آلاف المتطوعين حتى في المناطق النائية من البلاد، وعادة ما يكون متطوعوها من بين أوائل المستجيبين للأزمات في أوقات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.

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والاثنين نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثورى عن

"مصدر مطلع"، تأكده اعتقال ميميندي نجاد، قائلا إنه "يؤسس شبكات للتسلل على مستويات مختلفة من المجتمع تحت ستار العمل العام".

وكثيرا ما يردد المرشد الإيراني علي خامنئي كلمة "التسلل" عندما يدور الحديث التدخل الغربي في شؤون البلاد، وهي إحدى التهم التي توجهها السلطات عادة للأفراد عندما تريد إدانتهم بـ"التجسس أو التعاون مع الأعداء".

وتعامل السلطات الإيرانية دائما المنظمات غير الحكومية المستقلة، بغض النظر عن طبيعية نشاطها، بدرجة عالية من الشك، وكثيرا ما اعتقل النظام أصحابها بتهمة "العمالة لصالح الأعداء" ووضعوا قادتها ونشطاءها خلف القضبان.