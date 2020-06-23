كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تسجل 4 حالات وفاة و742 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، 4 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 742 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 385 حالة لمواطنين كويتيين، أي ما نسبته 51.89% من مجموع الإصابات المسجلة، و357 حالة لجنسيات مختلفة، أي ما نسبته 48.11 % من مجموع الإصابات المسجلة.

وأضاف الدكتور عبدالله السند: يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 41033 حالة. هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪في دولة الكويت 32304 حالات، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 534 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.