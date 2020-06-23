كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزراء الخارجية العرب يؤكدون الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن وزراء الخارجية العرب أكدوا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا.

وكان وزير الخارجية ‫ سامح شكري، شارك اليوم الثلاثاء، فى الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التى عُقدت بطلب من مصر، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

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استهل "شكري" مشاركته فى الاجتماع بتوجيه الشكر لكل من نظيره العُمانى "يوسف بن علوى" الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ونظرائه وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة، والأمين العام للجامعة، على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وجدد الوزير، التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، حيث حرصت القاهرة على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية، وانخرطت فى جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية فى ليبيا، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية (الليبية - الليبية)، التى أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي، وقائد الجيش، بمشاركة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 6 من يونيو الجاري، والتى جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.