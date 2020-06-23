كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان يعلن التوافق مع مصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، هناك توافق بين السودان ومصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وقد أكد وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، على أهمية توصل كل من مصر وإثيوبيا والسودان، إلى اتفاق قانوني عادل نهائي، في ملف سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه "منوشين"، الاثنين، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لمناقشة المفاوضات بشأن اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي وقت سابق، وجه سامح شكرى وزير الخارجية، خطابا قويا إلى المندوب الفرنسى الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالى للمجلس بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى.

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وأكد وزير الخارجية، على أنه بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.

وقد شارك وزير الخارجية ‫ سامح شكري، اليوم الثلاثاء، فى الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التى عُقدت بطلب من مصر، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

استهل "شكري" مشاركته فى الاجتماع بتوجيه الشكر لكل من نظيره العُمانى "يوسف بن علوى" الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ونظرائه وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة، والأمين العام للجامعة، على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وجدد الوزير، التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، حيث حرصت القاهرة على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية، وانخرطت فى جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية فى ليبيا، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية (الليبية - الليبية)، التى أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي، وقائد الجيش، بمشاركة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 6 من يونيو الجاري، والتى جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.

