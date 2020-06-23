كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حصيلة ضحايا كورونا في بريطانيا تتجاوز حاجز 54 ألف شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغ عدد القتلى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا "COVID-19" في المملكة المتحدة 54،089، وفقا لإحصاءات رويترز نقلا عن مصادر البيانات الرسمية التي تؤكد وضع البلاد كواحدة من أسوأ الدول تضررا في العالم.

تضم حصيلة رويترز عدد القتلى حيث تم ذكر COVID-19 في شهادات الوفاة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 12 يونيو، وحتى 14 يونيو في اسكتلندا، وتشمل أيضًا حالات الوفاة الأخيرة في المستشفى.

وذلك على عكس انخفاض عدد الوفيات الذي تنشره الحكومة يوميًا، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه فيها.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، الذي يحدّث الأرقام على أساس أسبوعي، اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات التي تنطوي على COVID-19 في إنجلترا وويلز حتى 12 يونيو ارتفع إلى 48866.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن دور السينما والمتاحف وصالات العرض في إنجلترا يمكن إعادة فتحها الشهر المقبل في محاولة لإنعاش الاقتصاد المنهك.

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وقال جونسون إن الحكومة اتبعت أفضل النصائح العلمية ووصفت في أبريل استجابتها للوباء بأنها "نجاح واضح".

وبحسب رويترز، فإن اعداد حالات بريطانيا هي ثاني أعلى حصيلة للوفيات في العالم على أساس نصيب الفرد من الوفيات إثر اختبارات مؤكدة لفيروس كورونا.

ومع ذلك، تختلف الاختبارات وطرق تسجيل الوفيات بين الدول ويقول الوزراء البريطانيون إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل إجراء المقارنات المناسبة.

وبلغت حصيلة القتلى التي تصدرها الحكومة يوميا، والتي تقيس حالات الوفاة التي ثبت فيها أن المرضى مصابون بالفيروس التاجي، 42647 يوم الاثنين، في أقل زيادة منذ منتصف مارس.

