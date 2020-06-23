البحث عن الصدارة.. برشلونة يواجه أتلتيك بيلباو الليلة في الدوري الإسباني

يستقبل نادي برشلونة فريق أتليتيك بيلباو، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني، الذى تم استئنافه، أخيرا، بعد توقف دام ثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويبحث البارسا، خلال مباراة الليلة، عن العودة إلى سكة الانتصارات، وانتزاع صدارة الترتيب في الليجا، مؤقتا، من فريق ريال مدريد، بعدما تعادل سلبيا في آخر مباراة من دون أهداف أمام مضيفه نادي إشبيلية، في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، الجمعة الماضي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتفوق فريق أتليتيك بيلباو بهدف لصفر، حيث يبحث هذا الأخير عن الارتقاء في الترتيب العام، الذي يحتل فيه المركز العاشر بـ42 نقطة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة مع المتصدر ريال مدريد.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، الساعة التاسعة مساء بتوقيت المغرب، على ملعب “كامب نو”، معقل الفريق الكتالوني.