عقد أرباب المقاهي والمطاعم في بني ملال، مساء أمس الاثنين، لقاء خاصا مع السلطات المحلية، للاتفاق على الحملة المحلية للكشف عن فيروس كورونا “كوفيد 19″، والاستراتيجية الجديدة للعمل بالتباعد.
وأوضح بلاغ للكتابة الإقليمة لأرباب المقاهي والمطاعم في بني ملال، أن التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا سنطلق، ابتداء من الساعة 8 صباحا اليوم الثلاثاء 23، في المستشفى الجهوي في بني ملال بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم، وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء.
وأكد البلاغ نفسه أنه تم الاتفاق على تخصيص 3 مقاعد لكل طاولة، ابتداء من بعد غد الخميس، وذلك باعتماد نصف الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم على أن يحتفظ أربابها بنصف التجهيزات الاعتيادية، مع توفير مواد التعقيم باستمرار لفائدة مرتادي المقاهي، والمطاعم، والعاملين فيها.
وشدد البلاغ نفسه، على ضرورة احترام مسافة التباعد بين الطاولات، والمتمثلة في ثلاثة أمطار مع إجبارية ارتداء الكمامات من طرف العاملين، وحث المرتادين على ذلك، تفاديا للغرامات المعمول بها.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ملال.. أرباب المقاهي يخضعون لتحاليل كورونا ويتفقون مع السلطات على 3 مقاعد لكل طاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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