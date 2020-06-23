تسجيل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في إيران منذ نيسان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، 121 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد- 19)، في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ أكثر من شهرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري في مؤتمر صحافي، إن الوفيات الجديدة رفعت إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 9863 في حصيلة وفيات هي الأعلى في إيران في يوم واحد منذ 11 نيسان/ أبريل، حين سجلت 125 حالة وفاة.

وأعلنت لاري كذلك أن 2445 شخصا إضافيا ثبتت إصابتهم بـالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المصابين في البلاد إلى 209,970، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

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في أحد مختبرات المشافي في طهران (أ ب)

وسجّلت إيران تراجعا في الوفيات اليومية في مطلع أيار/ مايو، لكن الحصيلة عاودت الارتفاع مجددا خلال الأسابيع الأخيرة.

وتبرز شكوك في الداخل والخارج بشأن الأرقام الرسمية لحصيلة كوفيد-19، وسط مخاوف من أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.

ولم تفرض إيران إغلاقا وطنيا على السكان، لكنها أغلقت في آذار/ مارس المدارس وأرجأت فعاليات عامة رئيسية ومنعت التنقل بين المدن لاحتواء الفيروس، قبل أن تقوم بتخفيف الإجراءات تدريجيا في نيسان/ أبريل.