"غانتس منسجم مع موقف نتنياهو تجاه الضم"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال صحافيّون إسرائيليّون إن رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، ترك انطباعًا عندهم أنّه "يدعم الضمّ في الضفة الغربيّة، ويقترب من موقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بصورة شبه كاملة.
وأجرى غانتس في وقت سابق اليوم إيجازات صحافيّة مع عدد من الصحافيين العسكريّين في وسائل الإعلام الإسرائيليّة.
وقال المراسل السياسي للقناة 13، باراك رافيد، إنّ غانتس استخدم "تعبيرات بلغة منخفضة" تجاه الفلسطينيّين.
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