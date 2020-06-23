الرملة: إدانة شاب من الرملة بالتسبب بقتل طفل دهسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، الشاب أمير أبو لبن (21 عاما) من مدينة الرملة، بالتسبب بقتل طفل دهسا.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة للمحكمة أن "أبو لبن تسبب، العام الماضي، في حادث طرق سقط ضحيته الطفل إيتاي مرغي".

وجاء قرار الإدانة إثر توصل النيابة العامة إلى "صفقة ادعاء" مع محامي الدفاع، ولم تعارض عائلة مرغي الصفقة.

وبموجب "صفقة الادعاء" فقد اعترف أبو لبن أنه قاد سيارته بتهور في "يوم الغفران" العام الماضي ما تسبب بمصرع الطفل إيتاي مرغي. واعترف أبو لبن بتهريب المخدرات في "صفقة الادعاء" فيما تم إسقاط تهمتي عرقلة التحقيق والتآمر على ارتكاب جريمة.

وبحسب لائحة الاتهام، "وصل أبو لبن إلى منطقة تل أبيب ظهرا في ‘يوم الغفران’ عام 2019 لبيع المخدرات وكان يقود سيارته في شارع ‘نمير’ في تل أبيب، فيما كان الطفل إيتاي مرغي البالغ من العمر 8 أعوام يقود دراجته الهوائية. وعندما وصل إلى التقاطع، صدم أبو لبن مارغي بقوة. وبعد ذلك مباشرة، بينما كان الطفل يرقد على الشارع، خرج من سيارته واختبأ بسرعة في الأحراش المجاورة. ونقل إيتاي مارجي إلى مستشفى ‘إيخيلوف’ في حالة خطيرة وتم إقرار وفاته لاحقًا في المستشفى".