مصر: اختطاف ناشطة سياسية من أمام مكتب النيابة العامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختطفت مجموعة من البلطجيين المصريين الموالين للنظام المصري، عصر اليوم الثلاثاء، الشابة الناشطة السياسية سناء سيف، وفقًا لما كتبته شقيقتها عبر حسابها في موقع "فيسبوك".

وبثّت منى سيف شقيقة سناء سيف منذ لحظات عبر حساب سناء المختطفة في "فيسبوك"، لتشرح كل ما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان بحق عائلتها وبحق شقيقها الأسير.

"سناء اتخطفت من ميكروباص قدام النائب العام"

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وكتبت منى أيضًا عقب اختطاف شقيقتها سناء من أمام مكتب النائب العام، مستنجدةً بتوفير الحماية لها ولعائلتها ولشقيقهم الأسير، "نروح فين لأي حد يحمينا؟؟ طب نروح فين نفهم أنتو عايزين كام حد مننا في السجن؟؟؟ طب خدوا العائلة كلها اعزلونا مع علاء في زنزانة واحدة ونرتاح إحنا وأنتو".

وكانت قد تعرضت عائلة الأسير المصري علاء عبد الفتاح، يوم أمس الإثنين، إلى هجوم بلطجي آخر على يد نساء تابعات للسلطة، من أمام السجن الذي يقبع به شقيقهم الأسير علاء، وقالت منى يوم أمس إنهم "بعتولنا ستات ضربونا وسرقونا على باب السجن، سرقوا كل حاجتنا، وحظهم بس موبايلي في العربية، اتسحلت واشتديت من شعري أنا، وسناء وماما وكل الداخلية بتتفرج".

ورفعت منى المعتدى عليها وعائلتها شريط فيديو مصور من لحظات الملاحقة لهم يوم أمس.