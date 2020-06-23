شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..عيادة الهلال الإماراتي المتنقلة تصل موشح بالخوخة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 23 يونيو 2020 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية متنقلة إلى منطقة موشج التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ضمن الجهود الانسانية لدولة الإمارات العربية في الساحل الغربي.

واستقبلت العيادة الطبية عشرات الحالات المرضية وتم معاينتهم وتقديم الخدمات الطبية المجانية لهم وكان أغلب الحالات المرضية من الأطفال والنساء. Advertisements كما قامت العيادة الطبية بتوعية الأهالي حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا ، ومنع الاختلاط وتجنب الإمكان العامة والأسواق المزدحمة وضرورة غسل اليدين ولبس الكمامات والالتزام بالحجر المنزلي. وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالي مناطق محافظة الحديدة والساحل الغربي لتخفيف من معاناتهم جراء الحرب التي فرضتها عليهم المليشيات الحوثية.

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