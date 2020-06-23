نادي ريال مدريد يعزي العراقيين بوفاة احمد راضي

رياضة 2020-06-23 | 15:31 1,315 مشاهدة قدم نادي ريال مدري الاسباني، تعازيه للعراقيين برحيل اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي. وتوفي راضي امس الأول بعد مضاعفات اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذكر النادي الاسباني عبر حسابه النطاق باللغة العربية على "توتير"، أن "نادي ريال مدريد يعرب عن حزنه العميق لوفاة أسطورة منتخب العراق أحمد راضي. وينقل النادي تعازيه ومودته العميقة لعائلته وأصدقائه وأحبائه".



راضي توفي عن عمر ناهز 56 عاماً وهو صاحب الهدف الوحيد للعراق في كأس العالم.

راضي توفي عن عمر ناهز 56 عاماً وهو صاحب الهدف الوحيد للعراق في كأس العالم.

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