مركز شرطة القحطانية بالموصل ينفي وجود مشكلة بين القوات العسكرية

نفى مركز شرطة القحطانية في الموصل، الثلاثاء، وجود مشكلة بين القوات العسكرية في المنطقة.
وقال ضابط مركز الشرطة العقيد خضر حسين علي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نحن متواجدون داخل مركز الشرطة ونستقبل جميع المواطنين والمركز يقوم بواجباته الاعتيادية ولا توجد اي مشكلة بين القوات العسكرية المتواجدة في المنطقة".
وكانت وسائل اعلام محلية تناولت خبرا مفاده بأن عناصر من حزب العمال الكردستاني قاموا بطرد منتسبي مركز شرطة القحطانية غرب الموصل بعد يوم واحد من افتتاحه.
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