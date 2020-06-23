الحرس الثوري: سنرد على أي تحركات إرهابية تنطلق من كردستان العراق

أكد الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أنه سيرد على أي تحركات إرهابية تنطلق من كردستان العراق.

وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري اللواء محمد باكبور، إن "بعض الجماعات الإرهابية تتسلل إلى كردستان إيران من إقليم كردستان العراق"، مشيرا إلى أن "إيران سترد على أي تحركات إرهابية تنطلق من كردستان العراق ولن تجامل أحدا في أمنها القومي".



ودعا باكبور المسوؤلين في كردستان العراق، إلى "السيطرة أكثر على الجانب العراقي من الحدود ومنع استغلال الجماعات الإرهابية لهذه المناطق"، داعياً العشائر في كردستان العراق إلى "طرد الجماعات الإرهابية من بينها، أو الابتعاد عنها مهددا باستهداف أي مقر أو قاعدة تتعلق بهذه الجماعات".

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