اندلاع حريق داخل بناية تجارية غربي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل بناية تجارية غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل مولدة كهربائية وامتد ليحرق شركة في بناية تجارية متعددة الطوابق مع كميات كبيرة من وقود الكاز ضمن منطقة الغزالية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم توجيه 20 فرق اطفاء للسيطرة على النيران ومنع انتشارها الى الدور السكنية المجاورة للحادث".