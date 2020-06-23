تخلّصوا من آلام الرقبة بهذه التمارين البسيطة

وفي هذه الأثناء يمكنك أيضاً أن تمارسي بعض التمارين التي تعيد إلى عضلات رقبتك مرونتها. وفي هذا السياق ندعوك إلى أن تتوقفي قليلاً عن العمل وأن تخفضي كتفيك وتحركي كلاً منهما بطريقة دائرية إلى الخلف. بعد ذلك عليك أن تشبكي يديك خلف أعلى رأسك وأن تضغطي بواسطتهما على جمجمتك مع دفع الرأس إلى أعلى. ويمكنك أيضاً أن تشبكي يديك مجدداً أسفل رأسك مع فتح ذراعيك إلى الخلف وتنفس الهواء ثم لفظه.

أما الحركة الأخيرة فتقضي بأن تقفي وتفتحي قدميك قدر الإمكان وتطوي ظهرك بلطف إلى المام في اتجاه الأرض وأن تلمسي ركبتيك بواسطة يديك مع التأرجح برفق من اليمين إلى الييسار وتحريك الرأس كما في حال الرفض.

أخيراً عليك الاسترخاء مع لفظ الهواء والصعود بشكل تدريجي. ويمكن تكرار هذه الحركات مرات عدة من أجل الحد من تشنج الرقبة والعنق.