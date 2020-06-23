تخلّصوا من آلام الرقبة بهذه التمارين البسيطة

لا شك في أنك تجلسين لمدة طويلة أمام شاشة الكومبيوتر أو الشاشات المختلفة ولهذا تعانين بين الحين والآخر من آلام الرقبة. ولكي تحدي من ذلك ليس عليك سوى الخلود إلى الراحة بين الحين والآخر.
أما الحركة الأخيرة فتقضي بأن تقفي وتفتحي قدميك قدر الإمكان وتطوي ظهرك بلطف إلى المام في اتجاه الأرض وأن تلمسي ركبتيك بواسطة يديك مع التأرجح برفق من اليمين إلى الييسار وتحريك الرأس كما في حال الرفض.
أخيراً عليك الاسترخاء مع لفظ الهواء والصعود بشكل تدريجي. ويمكن تكرار هذه الحركات مرات عدة من أجل الحد من تشنج الرقبة والعنق.
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