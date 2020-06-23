الارشيف / اخبار العالم

تخلّصوا من آلام الرقبة بهذه التمارين البسيطة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لا شك في أنك تجلسين لمدة طويلة أمام شاشة الكومبيوتر أو الشاشات المختلفة ولهذا تعانين بين الحين والآخر من آلام الرقبة. ولكي تحدي من ذلك ليس عليك سوى الخلود إلى الراحة بين الحين والآخر.
وفي هذه الأثناء يمكنك أيضاً أن تمارسي بعض التمارين التي تعيد إلى عضلات رقبتك مرونتها. وفي هذا السياق ندعوك إلى أن تتوقفي قليلاً عن العمل وأن تخفضي كتفيك وتحركي كلاً منهما بطريقة دائرية إلى الخلف. بعد ذلك عليك أن تشبكي يديك خلف أعلى رأسك وأن تضغطي بواسطتهما على جمجمتك مع دفع الرأس إلى أعلى. ويمكنك أيضاً أن تشبكي يديك مجدداً أسفل رأسك مع فتح ذراعيك إلى الخلف وتنفس الهواء ثم لفظه.

أما الحركة الأخيرة فتقضي بأن تقفي وتفتحي قدميك قدر الإمكان وتطوي ظهرك بلطف إلى المام في اتجاه الأرض وأن تلمسي ركبتيك بواسطة يديك مع التأرجح برفق من اليمين إلى الييسار وتحريك الرأس كما في حال الرفض.

أخيراً عليك الاسترخاء مع لفظ الهواء والصعود بشكل تدريجي. ويمكن تكرار هذه الحركات مرات عدة من أجل الحد من تشنج الرقبة والعنق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخلّصوا من آلام الرقبة بهذه التمارين البسيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا