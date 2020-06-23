مجلس الوزراء يقرر اعتماد درجة نصف السنة للنجاح لطلبة الثالث المتوسط

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، اعتماد درجة نصف السنة للنجاح لطلبة الثالث المتوسط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس الوزراء قرر اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة، لطلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي، 2019-2020، والسماح للطلبة الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني بجميع المواد التي رسبوا فيها".



وأضاف أن "المجلس قرر قيام الطلبة بأداء امتحان مفتوح، من الطلبة الراسبين والمكملين، في المواد المقررة بالامتحانات الوزارية، خلال ثلاثة أسابيع، من خلال تعليمات تصدرها وزارة التربية، بشكل عاجل، وتكون أسئلة الامتحان المفتوح موضوعة من قبل المدرسة من الكتب المنهجية".



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