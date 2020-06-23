الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي اتهمت تركيا فرنسا الثلاثاء بـ"لعب لعبة خطرة" في ليبيا بدعمها القوات المناهضة لحكومة طرابلس، مكررةً بذلك الصيغة نفسها التي استخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بشأن أنقرة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي "بالدعم الذي تفدمه منذ سنوات إلى أطراف غير شرعية، تتحمل فرنسا جزءاً مهماً من مسؤولية انزلاق ليبيا إلى الفوضى. ومن وجهة النظر هذه، فإن فرنسا هي في الواقع التي تلعب لعبة خطرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنقرة تقول إن فرنسا هي التي تلعب "لعبة خطرة" في ليبيا وليس تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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