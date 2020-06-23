شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انخفاض حالات كورونا في السعودية وتسجيل 3139 إصابة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 3139 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 164144.

Advertisements كما أعلنت تسجيل 4710 حالة تعافي ليصل الإجمالي إلى 109885 وبلغ مجموع الوفيات 1346 حالة بعد تسجيل 39 حالة وفاة جديدة اليوم. فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 52913 منها 2122 حالة حرجة.

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