شكرا لقرائتكم إصابة المصنف الأول عالميا في التنس ديوكوفيتش بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، يوم الثلاثاء أن الفحوص كشفت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليشكل بذلك سادس حالة إصابة في سلسلة بطولات "أدريا تور" الاستعراضية التي قام هو بتنظيمها.

وقال ديوكوفيتش في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أن العدوى انتقلت له ولزوجته، بينما جاءت نتائج فحوص أطفاله، سلبية، مضيفا أن أي أعراض لم تظهر عليه، وسيخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما.

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وتعرض على الأقل ثلاثة لاعبين آ خرين ومدربين اثنين لعدوى "كوفيد-19" خلال سلسلة منافسات أدريا تور الاستعراضية، التي انطلقت في بلغراد.

وألغيت البطولة التي انطلقت بمدينة زادار الكرواتية، قبيل إقامة المباراة النهائية التي كانت مقررة يوم الأحد، بعد أن تبين إصابة اللاعب البلغاري غريغور ديميتروف بالعدوى.

ودافع ديوكوفيتش عن قراره بتنظيم سلسلة أدريا تور قائلا : نظمنا البطولة مع ضعف انتشار عدوى الفيروس. وأشعر بأسف شديد إزاء كل حالة أصيبت بالعدوى.