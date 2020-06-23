الخارجية السودانية: توافق بين الدول الثلاث على 90 بالمئة من نقاط الخلاف حول سد النهضة

تحدثت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، عن موقف مصر وإثيوبيا والسودان من سد النهضة.

وقالت الخارجية السودانية إن هناك توافق بين السودان ومصر وإثيوبيا على 90% من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، بالإضافة لاستعداد الخرطوم "لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر"، بحسب ما نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت الخارجية السودانية قد نفت، أمس الإثنين، التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، والتي قال فيها إن "كل من الخرطوم والقاهرة وافقتا على ملء سد النهضة منذ 4 سنوات."!

Advertisements

ورد وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، في تصريحات لصحيفة "السودانىي"، قائلاً إن هذا الحديث "ليس صحيحاً على الإطلاق"، مؤكداً أن السودان لم يتفق مع إثيوبيا على عملية الملء.

وأكدت الخارجية السودانية أنه من حق إثيوبيا الاستفادة من مواردها المائية، وأنه في الوقت ذاته من حق السودان ومصر الحفاظ على أمنهما المائي، مؤكدة على الاستمرار في عملية التفاوض البناء بشأن سد النهضة والابتعاد عن التصعيد.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن الخرطوم طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة، لافتة إلى أنها متوافقة مع مشروع القرار العربى بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين.