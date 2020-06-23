«الموقف العسكري في ليبيا» .. روسيا تعلن موقفها من الأزمة

دعت روسيا على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن كلا من مصر وتركيا تتفقان مع منهج روسيا في تسوية الصراع.

وأضاف أن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهو شيء تتفق عليه أيضا تركيا ومصر.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي بعدما أجرى محادثات عبر الهاتف مع وزيري خارجية البلدين.