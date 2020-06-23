شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تسلم مستلزمات طبية لمديرية الصحة فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة حزب الاتحاد، الدكتور هانى جميعه وكيل الوزارة بمحافظة سوهاج وبحضور كلا من الدكتور محمد عاطف الرعاية الأساسية وقاموا بتسليم مجموعه من المستلزمات الطبية، والتى اشتملت على :

1- عدد 500 كمامة طبية

2- عدد 60لتر كلور

يأتى ذلك فى إطار نشاط مبادرة الوعى أمان التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات .

ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم لأهالينا فى المحافظة وللمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة فى التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.

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يذكر أن ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة حزب المصريين الأحرار، قد التقوا الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية وبحضور كلا محمد موسى نائب محافظ المنوفية - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية، وقاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية، والتى اشتملت على :

عدد 10000 كمامة ألتراسونك

عدد 100 علبة جوانتى لاتيكس ماليزي

عدد 200 لتر كحول 70 %

عدد 500 عبوة كحول هاند جيل معقم

عدد 200 كحول بخاخ 100 ملم

عدد 140 فيس شيلد

عدد 50 بدلة عزل ووتر بروف