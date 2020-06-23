أعلن عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن قرب انطلاق البطولة الوطنية، بعد توقف دام لأشهر بسبب الجائحة.
وأوضح الفردوس، أنه تقرر عودة التداريب، هذا الأسبوع، لتسمر حتى نهاية يوليوز المقبل، الموعد المقرر لاستئناف مباريات البطولة.
وقال الفردوس أمام لجنة برلمانية، اليوم، إنه وبتنسيق مع الجامعة الملكية لكرة القدم، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، تم دراسة ملف البطولة وإمكانية استئناف مبارياتها، مشيرا إلى ووضع بروتوكول صحي ستعلن عليه الجامعة الملكية اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عودة منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم نهاية يوليوز المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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