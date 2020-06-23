كتبيو مراكش يحصون خسائر حريق سوق الكتب المستعملة.. خسران مادي كبير

خلف الحريق، الذي اندلع، أمس الاثنين، في سوق الكتب المستعملة بالقرب من المحطة الطرقية باب دكالة، في مقاطعة المدينة القديمة في مراكش، خسائر مادية كبيرة تقدر 150000 درهم.

وقال عبد اللطيف الجمامر، رئيس جمعية الكتبيين الحرفيين، في سوق باب دكالة للكتب المستعملة، خلال حديثه مع “اليوم24″، إن الحريق خلف خسائر مادية جسيمة على 7 محلات.

وأوضح المتحدث نفسه، أن الكتبيين راسلوا تكرارا سلطات المدينة، بخصوص تعرض السوق للتخريب من طرف المتشردين، مطالبين بتغيير مكانه، لكن من دون جدوى.

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يذكر أن السلطات، فتحت تحقيقا للوقوف عند أسباب اندلاع الحريق في سوق الكتبيين في مراكش، وتحديد المتسببين فيه.

وخلف الحادث المذكور استنكار العديد من المثقفين، لاسيما أن سوق الكتب في مراكش يؤدي دورا مهما في توفير كتب للتلاميذ، والطلبة، خصوصا.