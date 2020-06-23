رونالدو يبيع قميصه في مزاد علني

يُعرض، قميص نجم كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، للبيع في مزاد علني، فيما يعود مقابله إلى صندوق الطوارئ، الذي يقدم مساعدات إلى المتضررين من الجائحة في البرتغال.

قميص رونالدو مع فريقه يوفونتوس، الذي يحمل توقيعه كذلك، معروض، حاليا، على موقع “eSolidar”، في مزاد إلكتروني، بسعر مبدئي بلغ 400 أورو.

ويستمر المزاد حتى السادس من شهر يوليوز المقبل، ليذهب القميص لمن يدفع أكثر، فيما تخصص عائداته لصندوق الطوارئ البرتغالي “Abem”، الذي أطلقته مؤسسة “ديجنيتودي”، من أجل توفير الأدوية، والمنتجات، والخدمات الصحية للمتضررين اقتصاديا من الجائحة.

وكان الدولي البرتغالي قد ساهم لصالح بلاده في مواجهة جائحة كورونا، عبر توفير معدات طبية، وتجهيز أجنحة لاستقبال المصابيد بكوفيد 19.