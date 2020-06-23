انتشال جثة شخص من البحر قبالة نهريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص في الخمسينيات من عمره، مصرعه إثر تعرضه للغرق بمحاذاة شاطئ "بيتست" في نهريا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر طبي، بأنه تلقى بلاغا حول حادث غرق في أحد شواطئ نهريا، إذ جرى انتشال الغريق من مياه البحر إلى الشاطئ وهو فاقد للوعي.

ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاة الغريق بعد فشل كافة محاولات الإنعاش لإنقاذ حياته.

تعليمات للوقاية من الغرق

وعن التوصيات والتعليمات التي يجب اتباعها للحد من حالات الغرق في موسم السباحة، قالت مؤسسة "بطيرم"، إن ممارسة السباحة يجب أن تتم فقط في الشواطئ الرسمية المعدة لذلك، وبوجود منقذ مؤهل وأشخاص آخرين.

تمنع السباحة في الشواطئ التي لا يوجد بها منقذ مؤهل.

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أحيطوا حوض السباحة الخاص في المنزل بجدار واقٍ وببوابة مقفلة منعا لدخول الأطفال إليها دون مراقبة.

عدم دخول الأولاد المياه دون مرافقة شخص بالغ، والبقاء على مقربة منهم أثناء ممارستهم السباحة.

استمعوا إلى تعليمات المنقذ في الشاطئ أو بركة السباحة.

التواجد مع الأطفال داخل حوض السباحة و/أو على مقربة منهم وعدم الانشغال بأمور أخرى.

مراقبة الأطفال دائما داخل المجمعات المائية وفي البحر وحوض السباحة وحوض الاستحمام.

إفراغ حوض السباحة الاصطناعي وحوض الاستحمام الخاص بالأطفال مباشرة بعد الانتهاء من استعماله.