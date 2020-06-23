المصادقة على إعفاء نتنياهو من الضريبة على مصاريفه الشخصية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست اليوم، الثلاثاء، على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالحصول على إعفاء بالتقادم من ضريبة الدخل على إنفاقه الشخصي من أجل أداء مهامه كرئيس للحكومة في الأعوام 2009 - 2017. والمقصود مصاريف موّلتها الدولة، بينما طلبت سلطة الضرائب من نتنياهو دفع ضريبة لقائها كونها تعتبر منافع شخصية. وأيد 8 أعضاء كنيست طلب نتنياهو وعارضه خمسة أعضاء كنيست، فيما تغيب أعضاء الكنيست من حزب "كاحول لافان" عن التصويت.

وهاجم رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار، من حزب الليكود، خلال اجتماع اللجنة المستشارة القضائية في مكتب رئيس الحكومة، وقال "لقد قررت تنغيص حياة رئيس الحكومة والتنكيل به. وقد أخذت على عاتقها مهمة تنغيص حياة أفراد عائلة نتنياهو. ولن نسمح لها بذلك".

وجرى خلال الاجتماع الكشف عن وثيقة تشير إلى موقف المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، من طلب نتنياهو بالحصول على إعفاء من الضريبة بمئات آلاف الشواقل. وتقول الوثيقة من العام 2016 إن "مصاريف المنزل الرسمي لرئيس الحكومة ليست مدخولا خاضعا للضريبة".

وعقد اجتماع لجنة المالي في أجواء مشحونة، وتساءل رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غفنني، عن سبب غياب مدير مصلحة الضرائب، "وأريد إجابة حول ما إذا تمت جباية ضريبة من رؤساء حكومات سابقين".

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من جانبه، قال عضو الكنيست ميكي ليفي، من حزب "ييش عتيد"، إن "الذين يمنحون هذه الخطوة الفاسدة ختما مطاطيا هو حزب كاحول لافان. وحتى أنه ليس لديهم الجرأة بالحضور إلى قاعة اللجنة"، فيما رد عليه عضو الكنيست شلومو كرعي، من الليكود، فائلا إن "الدولة، بصورة فاسدة، تطالب نتنياهو بالدفع، ولذلك نحن جئنا لنصحح الأمر".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه قبل التصويت في لجنة المالية، استشارت جهات في "كاحول لافان" مسؤولين في مصلحة الضرائب، وتبين أن رؤساء الحكومات السابقين لم يدفعوا ضرائب لقاء مصاريفهم الشخصية وأن طلب نتنياهو "موضوعي".

وكانت المحكمة العليا قررت، في العام 2017، إلزام نتنياهو بدفع ضريبة على مصاريف بيته الخاص. وبعد ستة أشهر طرح زوهار مشروع قانون، تمت المصادقة عليه في الكنيست، وينص على أنه لا ينبغي أن يدفع نتنياهو ضريبة على مصاريف شخصية، بدءا من العام 2018. وبطلبه الحالين يريد نتنياهو استعادة الضريبة التي دفعها منذ العام 2009 حتى 2017.

وانتقد أعضاء الكنيست من المعارضة طلب نتنياهو وعارضوه، وشددوا على أن نتنياهو يهتم بأموره الشخصية في الوقت الذي تواجه البلاد أزمة اقتصادية وفيما عدد كبير من المواطنين بدون عمل منذ انتشار وباء كورونا.