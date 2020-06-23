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زيدان يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة مايوركا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب الإسباني، زين الدين زيدان، تلقى أنباء سارة قبل مواجهة ريال مايوركا، ضمن الجولة 31 من الليغا.

ووفقًا للبث المباشر الذي أذاعه حساب ريال مدريد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الثلاثي سيرجيو راموس وإيدين هازارد وإيسكو شارك في مران الميرنغي، وكانوا جزءًا من تدريبات الكرة.

وكان راموس وهازارد تغيبا عن المران الجماعي، الإثنين، وأجريا تدريبات فردية في صالة الألعاب .

أما إيسكو، فقد أعلن ريال مدريد إصابته في أوتار الركبة اليمنى قبل مباراة فالنسيا في الليغا، وذكرت تقارير أن مدة غيابه قد تصل إلى 3 أسابيع، لكن اللاعب يبدو أنه تعافى مبكرًا.

ويحتل ريال مدريد وبرشلونة صدارة برصيد 65 نقطة، لكن تصب المواجهات المباشرة التي تحسم اللقب -إذا تساوى الفريقان- في مصلحة الميرنغي.

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