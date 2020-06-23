"آبل" تصدر أجهزتها مع معالج من صناعتها في نهاية العام الحالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت شركة "آبل"، أمس الإثنين خلال مؤتمر المطورين (WWDC 2020) الذي عقد عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجدّ، أنها ستنقل حواسيب "ماك" وأجهزة "آبل" إلى معالجات من صناعتها.

وقالت الشركة الأميركية في بيان إنه "يمكن للمطورين اعتبارًا من الآن البدء بتحديث تطبيقاتهم للاستفادة من القدرات المتقدمة لمعالج 'آبل سيليكون' في نظام التشغيل 'ماك أو إس' وأضافت أن هذا الانتقال سيؤدي أيضًا إلى إنشاء بنية مشتركة عبر جميع منتجات الشركة، مما يسهل على المطورين كتابة تطبيقاتهم وتحسينها للنظام البيئي بأكمله".

وإلى جانب الإعلان عن المعالجات الجديدة، أعلنت "آبل" اليوم عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل "ماك أو إس" المسمى "بيج سور"، وقالت إنه "يقدم التحديث الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، ويشمل تقنيات تضمن انتقالًا سلسًا إلى المعالج الجديد". وللمرة الأولى، يمكن للمطورين إتاحة تطبيقات "أي أو إس" الخاصة بهم على أجهزة "ماك" بدون أي تعديلات.

وأطلقت الشركة "برنامج البدء السريع للتطبيقات العامة" بهدف مساعدة المطورين على استخدام المعالج الجديد، الذي يوفّر الوصول إلى الوثائق ودعمِ المنتديات، والإصدارات التجريبيّة من "ماك أو إس".

وذكرت "آبل" في بيانها أنها تخطط لشحن أول جهاز "ماك" مع معالج "آبل سيليكون" بحلول نهاية العام الحالي، وإكمال الانتقال في نحو عامين. بالموازاة، أكدت الشركة استمرارها في دعم وتطوير أجهزة "ماك" المستندة إلى معالجات "إنتل" لسنوات قادمة، كما أنها تعتزم إطلاق المزيد من حواسيب "ماك" المعتمدة على معالجات "إنتل".