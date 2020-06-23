البلدات العربية: ارتفاع جديد في حالات كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت البلدات العربية ارتفاعا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأخيرة، وظهرت غالبية الحالات ببلدات عدة في منطقة النقب، جنوب البلاد، من بينها عرعرة النقب ورهط وحورة وغيرها.
كما جرى تشخيص حالات كورونا إضافية ببلدات أخرى، منها باقة الغربية وأم الفحم التي انتشر بهما الفيروس من جديد.
وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية اليوم الثلاثاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:
دير الأسد: الإصابات 153، المتعافون 141
حورة: الإصابات 211، المتعافون 157
أم الفحم: الإصابات 107، المتعافون 79
رهط: الإصابات 207، المتعافون 69
الطيبة: الإصابات 53، المتعافون 48
جسر الزرقاء: الإصابات 45، المتعافون 39
البعنة: الإصابات 39 المتعافون 31
دبورية: الإصابات 33، المتعافون 30
جت: الإصابات 41، المتعافون 23
طمرة: الإصابات 23، المتعافون 21
عرعرة النقب: الإصابات 186، المتعافون 33
مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20
باقة الغربية: الإصابات 70، المتعافون 22
الناصرة: الإصابات 23، المتعافون 19
سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16
كفر قاسم: الإصابات 19، المتعافون 17
كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 16
البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 14
الفريديس: الإصابات 15، المتعافون 11
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