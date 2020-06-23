مقتل رجل في العيزرية وإصابة 3 بإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل رجل في مدينة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الثلاثاء، وأصيب ثلاثة آخرين، من جراء إطلاق نار عليهم، خلال شجار جرى بين عائلة من المدينة وأفراد تابعين للبلديّة، على حد قول شهود عيّان.
ووصل المصابون إلى مركز الشرطة في "معاليه أدوميم"، وحضرت طواقم الإسعاف إلى المكان على الفور وحاولت إنقاذ الرجل الذي أعلنت عن وفاته لاحقًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج، ووُصفت إصاباتهم بالطفيفة.
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