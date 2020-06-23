شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 23 يونيو 2020 أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية المتمركزة في شمال شرق حيس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين في مركز المدينة. Advertisements وأضافت المصادر ان نيران أسلحة الحوثي انهالت على منازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي وارتكاب الجرائم بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل صمت وتغاضي أممي مريب

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