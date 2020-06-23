شكرا لقرائتكم خبر عن على قناة الغد المشرق.. برنامج خط احمر يستعرض انتصار سقطرى وتهاوي الأطماع التركية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 23 يونيو 2020 في حلقة هذا الأسبوع من برنامج خط_أحمر المذاع على قناة الغد المشرق حيث انتصار #قطرى وتهاوي الأطماع التركية فيها.

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