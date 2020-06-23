منظمة: تراجع التجارة العالمية تاريخي بسبب كورونا

الثلاثاء 23 يونيو 2020

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء إن تجارة السلع عالميا سجلت انخفاضا قياسيا في الشهور الأولي من العام بسبب جائحة كوفيد-19 ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.



وفي أبريل، توقعات المنظمة ومقرها جنيف تراجع تجارة السلع العالمية بين 13 و32% في العام الجاري وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة بأنها "سيئة"، على أن تتعافي بما بين 21 و24% في عام 2021.

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ولم تحدد المنظمة أرقاما جديدة اليوم لكنها ذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة.

وقالت المنظمة إن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة 3% في الربع الأول، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 18.5% في الربع الثاني على أساس سنوي.

وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو "تراجع التجارةالذي نراه حاليا ضخم تاريخيا- في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرا".