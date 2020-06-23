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مصر تُرحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 23 يونيو 2020

رحَّبت جمهورية مصر العربية بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية عن استجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن، ولعقد اجتماع بالمملكة للمُضي قُدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض.

 

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وثمّنت مصر في بيان أصدرته اليوم الجهود الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشعبه ، مُعربة عن ثقتها في أن تؤدي تلك الجهود إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، وذلك استنادًا إلى المرجعيات ذات الصلة لاسيما مبادرة وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

 

وأكد البيان على دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمن وحدته وسلامة أراضيه وترفع المُعاناة عن الشعب اليمني.

 

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