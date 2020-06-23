شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المصرية :إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25% والان مع التفاصيل

الثلاثاء 23 يونيو 2020 علن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، استمرار تعليق دور المناسبات لحين تقييم الأوضاع حتى الفترة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء المصري، على أنه اعتبارا من يوم السبت سيتم السماح بفتح المسارح والسينمات بطاقة 25% Advertisements وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

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